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Футзальная сборная Украины завершила год в топ-5 команд Европы: какие последствия

Киев, Пятница 22 декабря 2023 16:00
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Футзальная сборная Украины завершила год в топ-5 команд Европы: какие последствия Фото: Наставник сборной Украины Александр Косенко (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украина замкнула пятерку самых сильных национальных команд Европы по итогам 2023 года. Это позволит получить два места в футзальной Лиге чемпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

"Сине-желтые" идут на 5-й строчке в рейтинге сборных Европы. Впереди нашей команды оказались Португалия, Россия, Испания и Казахстан.

Сборная Украины недавно завоевала прямую путевку на ЧМ-2024. Удачные результаты национальной команды помогут и клубному футзалу. В отличие от традиционного футбола результаты футзальных сборных влияют на представительство страны в еврокубках.

Пятое место Украины позволит отправить в Лигу чемпионов золотого и серебряного призеров первенства. Правда, для гарантии такого итога следует удержаться в топ-5 на конец апреля. Весной определится и чемпион Украины.

К слову, ранее ФИФА и УЕФА проиграли суд Суперлиге по вопросу недобросовестной конкуренции.

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