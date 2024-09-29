Футзальна збірна України вийшла в півфінал ЧС-2024 із яскравою перемогою над Венесуелою

Чемпіонат світу-2024, 1/4 фіналу

Україна – Венесуела – 9:4

Голи: Абакшин, 04:13, 15:06, 17:14, Шотурма, 13:56, Швед, 19:37, Семенченко, 20:24, Сухов, 26:09, Чернявський, 31:34, Микитюк, 37:51 – М. Франсія, 05:12, Віамонте, 15:41, Відаль, 16:02, Мурільйо, 29:38

Довго команди не запрягали. Після короткої розвідки "синьо-жовті" вийшли вперед на 5-й хвилині – Абакшин перед воротами замкнув простріл Корсуна від лінії майданчика. Латиноамериканці відповіли в наступній же атаці голом Мілтона Франсії, який проштовхнув м'яч у сітку в боротьбі.

Збірна України розпочала заново. Ось Семенченко після стінки з Корсуном не переграв голкіпера. М. Франсія натомість пробив поруч зі стійкою. А на 14-й хвилині вперед українців точним ударом у напівпорожні ворота вивів Шотурма. Фактично тут же Абакшин на добиванні закріпив перевагу команди Олександра Косенка.

Венесуела, однак, і не думала здаватися. За якісь півхвилини ігрового часу підопічні Робінсона Ромеро відзначилися двічі. Спершу Віамонте реалізував вихід віч-на-віч зі Суховим після перехоплення. А потім Відаль переправив м'яч у ворота після введення сфери з аута.

Щоправда, такий подвійний удар "синьо-жовті" витримали. Ще до перерви Україна відновила перевагу на два м'ячі. Абакшин із другої спроби пробив Вільялобоса, а потім Швед завдав удару під поперечину після кутового – 5:3.

Аби збірна Венесуели й не думала "рипатися", хлопці Косенка потужно розпочали другий тайм. Стартовий натиск українських футзалістів обернувся шостим голом. Це Абакшин стягнув на себе суперників і відкинув ліворуч на Семенченка, а той влучно пробив у ближній кут.

Такий розвиток подій змусив латиноамериканців іти вперед великими силами. Пішла ще веселіша гра на зустрічних курсах. До неї швидше призвичаїлася Україна. Інакше складно пояснити гол Сухова. Воротар "синьо-жовтих" підключився до атаки правим флангом, змістився в центр, не зустрів опору оборони та майстерно пробив повз колегу.

Збірна Венесуели змушена була випустити п'ятого польового. Тепер латиноамериканці отримали територіальний контроль і доволі швидко ним скористалися. На 30-й хвилині Мурільйо підключився до атаки та підйомом пробив Сухова. Однак, Чернявський доволі швидко скористався закиданням голкіпера з власної половини – 8:4.

Останній цвях у домовину венесуельців забив Микитюк, який відправив м'яч у порожні ворота після передачі Абакшина. На останній хвилині "синьо-жовті" ледь не забили вдесяте, але цифри на табло більше не змінилися. Збірна України вдруге в історії пробилася в півфінал чемпіонату світу, де суперником команди Косенка 2 жовтня буде Бразилія.