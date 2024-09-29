Футзальная сборная Украины вышла в полуфинал ЧМ-2024 с яркой победой над Венесуэлой

Чемпионат мира-2024, 1/4 финала

Украина – Венесуэла – 9:4

Голы: Абакшин, 04:13, 15:06, 17:14, Шотурма, 13:56, Швед, 19:37, Семенченко, 20:24, Сухов, 26:09, Чернявский, 31:34, Микитюк, 37: 51 – М. Франсия, 05:12, Виамонте, 15:41, Видаль, 16:02, Мурильо, 29:38

Долго команды не запрягали. После короткой разведки "сине-желтые" вышли вперед на 5-й минуте – Абакшин перед воротами замкнул прострел Корсуна от линии площадки. Латиноамериканцы ответили в следующей же атаке голом Милтона Франсии, протолкнувшего мяч в сетку в борьбе.

Сборная Украины начала заново. Вот Семенченко после стенки с Корсуном не обыграл голкипера. М. Франсия в ответ пробил рядом со штангой. А на 14-й минуте вперед украинцев точным ударом в полупустые ворота вывел Шотурма. Фактически тут же Абакшин на добивании закрепил преимущество команды Александра Косенко.

Венесуэла, однако, и не думала сдаваться. За полминуты игрового времени подопечные Робинсона Ромеро отличились дважды. Сначала Виамонте реализовал выход один на один с Суховым после перехвата. А затем Видаль переправил мяч в ворота после введения сферы с аута.

Правда, такой двойной удар "сине-желтые" выдержали. Еще до перерыва Украина восстановила преимущество в два мяча. Абакшин со второй попытки пробил Вильялобоса, а затем Швед нанес удар под перекладину после углового – 5:3.

Чтобы сборная Венесуэлы не думала "рыпаться", ребята Косенко мощно начали второй тайм. Стартовое давление украинских футзолистов обернулось шестым голом. Это Абакшин стащил на себя соперников и сбросил налево на Семенченко, а тот точно пробил в ближний угол.

Такое развитие событий заставило латиноамериканцев идти вперед большими силами. Пошла еще более веселая игра на встречных курсах. К ней быстрее привыкла Украина. Иначе сложно объяснить гол Сухова. Вратарь "сине-желтых" подключился к атаке правым флангом, сместился в центр, не встретил сопротивления обороны и мастерски пробил мимо коллеги.

Сборная Венесуэлы была вынуждена выпустить пятого полевого. Теперь латиноамериканцы получили территориальный контроль и достаточно быстро им воспользовались. На 30-й минуте Мурильо подключился к атаке и подъемом пробил Сухова. Однако Чернявский довольно быстро воспользовался забросом голкипера со своей половины – 8:4.

Последний гвоздь в гроб венесуэльцев забил Микитюк, отправивший мяч в пустые ворота после передачи Абакшина. На последней минуте "сине-желтые" едва не забили в десятый раз, но цифры на табло больше не изменились. Сборная Украины во второй раз в истории пробилась в полуфинал чемпионата мира, где соперником команды Косенко 2 октября будет Бразилия.