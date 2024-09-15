Футзальна збірна України на старті ЧС-2024: склад, суперники та перспективи

Національна команда України з футзалу розпочне виступи на чемпіонаті світу 2024 року. Планетарний форум прийме Узбекистан.

Усе найважливіше навколо футзального ЧС-2024 за участі збірної України – в підбірці РБК-Україна .

"Синьо-жовті" розпочнуть турнір 15 вересня. Перший суперник – збірна Аргентини. Старт зустрічі запланований на 18:00 за київським часом.

Збірна України поведе боротьбу в групі C за місце в плей-офф змагань. Цьогорічний Мундіаль стане шостим в історії національної команди. Чемпіонат світу 2021-го вітчизняні футзалісти пропустили, а на ЧС-2016 в далекій Колумбії вилетіли в овертаймі 1/8 фіналу якраз від аргентинців.

Де дивитися матчі збірної України на ЧС-2024

Усі поєдинки національної команди на території України наживо покаже "Суспільне Спорт". Трансляції будуть доступні на спеціалізованому каналі, онлайн-платформі та регіональних телеканалах "Суспільного". Натомість Setanta Sports транслюватиме матчі збірної України в YouTube та на OTT-платформі.

Склад збірної України на ЧС-2024

Головний тренер національної команди Олександр Косенко взяв на Мундіаль 14 футзалістів. Київський ХІТ делегував до лав "синьо-жовтих" найбільше виконавців – 5 гравців. Ще п'ятеро футзалістів представляють зарубіжні чемпіонати – Польщі та Іспанії.

Заявка футзальної збірної України на ЧС-2024:

Воротарі: Кирило Ципун ("Пяст"), Олександр Сухов (ХІТ), Юрій Савенко ("Аврора")

Універсали: Назар Швед ("Євробус"), Андрій Мельник (ХІТ), Євгеній Жук (ХІТ), Микола Микитюк ("Кордоба Патрімоніо"), Ростислав Семенченко ("Аврора"), Ігор Чернявський (ХІТ), Даниїл Абакшин (ХІТ), Михайло Зварич ("Енергія"), Артем Фаренюк ("Євробус"), Ігор Корсун ("Осасуна Магна"), Петро Шотурма ("Ураган")

Суперники збірної України на ЧС-2024

Упродовж тижня команда Косенка зустрінеться з трьома суперниками. "Синьо-жовті" на груповому етапі протистоятимуть збірним Аргентини, Анголи та Афганістану. Найкращі дві команди квартету гарантовано вийдуть в 1/8 фіналу. Чотири з шести третіх збірних також опиняться в плей-офф.

Перед Мундіалем Україна взяла участь в товариському турнірі, де виграла три поєдинки з трьох. Після прогнозованих розгромів Коста-Рики (4:0) та Куби (7:0) "синьо-жовті" розіграли яскравий спаринг зі збірною Португалії (6:3). Голами в складі української команди відзначилися Мельник, Шотурма, Чернявський, Швед і Микитюк, а ще один м'яч став автоголом португальця Корреї.

Список матчів футзальної збірної України на ЧС-2024:

Аргентина – Україна, 15 вересня, 18:00

Ангола – Україна, 18 вересня, 15:30

Україна – Афганістан, 21 вересня, 18:00

Прогноз букмекерів на виступ збірної України на ЧС-2024

"Синьо-жовті" замкнули топ-8 фаворитів змагань. Букмекерська контора Favbet заклала на загальний тріумф команди Косенка коефіцієнт 25,00. Головним же претендентом на перемогу стала збірна Бразилії з кефом 2,50. Найгірші ж справи на старті турніра в цілої плеяди команд, зокрема й Анголи з Афганістаном. На золоті медалі для них заклали суперкосмічний бал 500,00.

Фаворит групи C – збірна Аргентини. Коефіцієнт на перемогу "альбіселесте" в квартеті склав скромні 1,80. Неподалік розташувалася і збірна України з кефом 2,40. У поступ ангольських і афганських футзалістів експерти не надто вірять, виставивши на їхній тріумф у квартеті однаковий бал 15,00. А ось в очному протистоянні України та Аргентини коефіцієнти різняться некритично – 2,72 та 2,06 відповідно.