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Футзальна збірна України розгромно програла Аргентині на старті ЧС-2024

Фото: "Альбіселесте" здобули вольову перемогу над українцями (facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України поступилася збірній Аргентини на груповому етапі чемпіонату світу з футзалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу-2024, група C, 1-й тур

Аргентина – Україна – 7:1

Голи: Арр'єта, 18:05 (пенальті), Бранді, 18:05, 31:31, Роза, 20:35, Борруто, 29:43, 39:47, Боло, 37:53 – Шотурма, 17:27

 

"Синьо-жовті" відкрили рахунок під завісу першої половини. Чернявський віддав праворуч на Шотурму, а той у дотик пробив підйомом у дальню дев'ятку. Аргентинці відповіли двома голами до перерви – Арр'єта реалізував десятиметровий, а Бранді п'ятою замкнув простріл Гауни.

На початку другого тайму "альбіселесте" закріпили власну перевагу. Це Таборда прорвався лівим краєм і від лінії майданчика віддав назад на Розу, а той переправив м'яч у сітку. Пропустивши втретє, підопічні Олександра Косенка змушені були ризикувати та пішли вперед великими силами.

Збірна України заволоділа ініціативою, але моментів створила небагато. Двічі на ударній позиції опинився Микитюк, та поцілити в рамку воріт аргентинської команди не зумів. Зате "альбіселесте" змогли двічі впіймати суперників на помилках – Борруто та Арр'єта відправили м'яч у порожні ворота "синьо-жовтих". У тому ж стилі під завісу зустрічі добили українців Боло та той же Борруто.

Реваншуватися за невдалий старт команда Косенка намагатиметься 18 вересня. Суперником збірної України стане Ангола. Африканська збірна в першому турі поступилася Афганістану (4:6).

До слова, раніше оцінили шанси збірної України виграти групу Ліги націй 2024/25.

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