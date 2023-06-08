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Футзальна збірна України отримала суперників в еліт-раунді відбору до ЧС-2024

Фото: Збірна України в попередньому раунді кваліфікації (facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Автор: Антон Федорців

Три збірні позмагаються з національною командою України з футзалу за путівку на чемпіонат світу 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Жеребкування відправило "синьо-жовтих" у групу B. Там підопічні Олександра Косенка зустрінуться зі збірними Польщі, Сербії та Бельгії.

Елітний раунд кваліфікації стартуватиме восени. 20 найсильніших європейських збірних у п'яти групах зіграють у два кола в трьох слотах – 11-20 вересня, 2-11 жовтня, 11-20 грудня. Путівки на Мундіаль отримають переможці квартетів.

Чотири з п'яти других збірних опиняться в плей-офф кваліфікації. 25 січня 2024-го жереб визначить пари, переможці яких після двоматчевого протистояння приєднаються до володарів путівок на ЧС-2024.

ФІФА ще не обрала господаря прийдешнього чемпіонату світу. Збірна України грала на п'яти планетарних форумах. Найкращий результат – 4-те місце на ЧС-1996.

До слова, раніше пригадали головні досягнення Реброва-футболіста в складі збірної України.

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