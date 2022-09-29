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Футзальна збірна України оголосила заявку на матчі відбору до ЧС-2024

Фото: Збірна України на товариському турнірі в Молдові (facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Автор: Антон Федорців

Керманич збірної України з футзалу Олександр Косенко визначив склад команди на жовтневі поєдинки кваліфікації до чемпіонату світу-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

52-річний фахівець викликав 15 футзалістів на збір національної команди. Підготовка "синьо-жовтих" до матчів відбору розпочнеться 3 жовтня.

Базовим клубом збірної став івано-франківський "Ураган". До табору національної команди звідти поїде 6 футзалістів. Натомість по три представники в збірній матимуть київський ХІТ і львівська "Енергія".

Домашні поєдинки кваліфікації на Мундіаль українці змушені будуть зіграти в Латвії. У тамтешньому Саласпілсі 7 жовтня "синьо-жовті" зустрінуться зі збірною Косова, а 11 жовтня протистоятимуть Нідерландам у Єлгаві.

Склад футзальної збірної України на жовтневі матчі:

Воротарі: Ципун, Сухов, Савенко

Польові гравці: Шотурма, Корсун, Абакшин, Фаренюк, Микитюк, Зварич, Малишко, Радевич, Сірий, Чернявський, Мельник, Лебідь

У листопаді "синьо-жовті" поїдуть у гості до Косова (9 листопада). Останній же поєдинок – проти збірної Нідерландів – українці зіграють навесні 2023-го (8 березня). Переможець групи автоматично потрапить до елітного раунду кваліфікації.

До слова, раніше розібрали підстави для відставки Петракова з посади керманича збірної України.

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