Футзальна збірна України оголосила заявку на матчі відбору до ЧС-2024

52-річний фахівець викликав 15 футзалістів на збір національної команди. Підготовка "синьо-жовтих" до матчів відбору розпочнеться 3 жовтня.

Базовим клубом збірної став івано-франківський "Ураган". До табору національної команди звідти поїде 6 футзалістів. Натомість по три представники в збірній матимуть київський ХІТ і львівська "Енергія".

Домашні поєдинки кваліфікації на Мундіаль українці змушені будуть зіграти в Латвії. У тамтешньому Саласпілсі 7 жовтня "синьо-жовті" зустрінуться зі збірною Косова, а 11 жовтня протистоятимуть Нідерландам у Єлгаві.

Склад футзальної збірної України на жовтневі матчі:

Воротарі: Ципун, Сухов, Савенко

Польові гравці: Шотурма, Корсун, Абакшин, Фаренюк, Микитюк, Зварич, Малишко, Радевич, Сірий, Чернявський, Мельник, Лебідь

У листопаді "синьо-жовті" поїдуть у гості до Косова (9 листопада). Останній же поєдинок – проти збірної Нідерландів – українці зіграють навесні 2023-го (8 березня). Переможець групи автоматично потрапить до елітного раунду кваліфікації.