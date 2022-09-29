Футзальная сборная Украины объявила заявку на матчи отбора к ЧМ-2024

52-летний специалист вызвал 15 футзалистов на сбор национальной команды. Подготовка "сине-желтых" к матчам отбора начнется 3 октября.

Базовым клубом сборной стал ивано-франковский "Ураган". В лагерь национальной команды оттуда отправятся 6 футзалистов. По три представителя в сборной будут иметь киевский ХИТ и львовская "Энергия".

Домашние поединки квалификации на Мундиаль украинцы вынуждены будут сыграть в Латвии. В тамошнем Саласпилсе 7 октября "сине-желтые" встретятся со сборной Косово, а 11 октября будут противостоять Нидерландам в Елгаве.

Состав футзальной сборной Украины на октябрьские матчи:

Вратари: Цыпун, Сухов, Савенко

Полевые игроки: Шотурма, Корсун, Абакшин, Фаренюк, Микитюк, Зварыч, Малышко, Радевич, Серый, Чернявский, Мельник, Лебидь

В ноябре "сине-желтые" поедут в гости в Косово (9 ноября). Последний же поединок против сборной Нидерландов украинцы сыграют весной 2023-го (8 марта). Победитель группы автоматически попадет в элитный раунд квалификации.