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Футзальная сборная Украины объявила заявку на матчи отбора к ЧМ-2024

Фото: Сборная Украины на турнире в Молдове (facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Автор: Антон Федорцив

Наставник сборной Украины по футзалу Александр Косенко определил состав команды на октябрьские поединки квалификации к чемпионату мира-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

52-летний специалист вызвал 15 футзалистов на сбор национальной команды. Подготовка "сине-желтых" к матчам отбора начнется 3 октября.

Базовым клубом сборной стал ивано-франковский "Ураган". В лагерь национальной команды оттуда отправятся 6 футзалистов. По три представителя в сборной будут иметь киевский ХИТ и львовская "Энергия".

Домашние поединки квалификации на Мундиаль украинцы вынуждены будут сыграть в Латвии. В тамошнем Саласпилсе 7 октября "сине-желтые" встретятся со сборной Косово, а 11 октября будут противостоять Нидерландам в Елгаве.

Состав футзальной сборной Украины на октябрьские матчи:

Вратари: Цыпун, Сухов, Савенко

Полевые игроки: Шотурма, Корсун, Абакшин, Фаренюк, Микитюк, Зварыч, Малышко, Радевич, Серый, Чернявский, Мельник, Лебидь

В ноябре "сине-желтые" поедут в гости в Косово (9 ноября). Последний же поединок против сборной Нидерландов украинцы сыграют весной 2023-го (8 марта). Победитель группы автоматически попадет в элитный раунд квалификации.

К слову, ранее разобрали основания для отставки Петракова с должности наставника сборной Украины.

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