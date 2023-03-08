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Футзальна збірна України нічиєю з Нідерландами завершила другий етап відбору на ЧС-2024

Фото: Щойно Петро Шотурма відкрив рахунок у зустрічі (knvb.nl)
Автор: Антон Федорців

Бойовою нічиєю зі збірною Нідерландів національна команда України офіційно оформила путівку в наступний раунд кваліфікації до чемпіонату світу-2024 з футзалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу-2024, кваліфікація, 2-й груповий етап, група 11

Нідерланди – Україна – 1:1

Голи: Букхарі, 19:52 – Шотурма, 09:41

Звітний матч у нідерландському Алмере не мав турнірного значення. Так сталося через те, що "помаранчеві" минулого тижня не змогли переграти збірну Косова (3:3). Як наслідок, українська збірна з трьома перемогами в активі стала недосяжна для обох конкурентів.

"Синьо-жовті" відкрили рахунок у середині першого тайму. Радевич із центру майданчика віддав пас Шотурмі праворуч. Капітан збірної прийняв м'яч, змістився ближче до центру та низом відправив м'яч у дальній кут – 0:1.

Нідерландці оформили гол у відповідь перед перервою. Господарі вийшли з-під пресингу української команди біля власних воріт і заробили стандарт. Розіграш призвів до метушні біля воріт Савенка та завершився голом Букхарі. Більше команди не забивали.

За підсумками другого групового етапу збірна України набрала 10 очок і пробилася в елітний раунд кваліфікації. Там 20 найкращих команд Європи розділять на п'ять груп, переможці яких напряму вийдуть на Мундіаль. Жеребкування призначене на 5 липня.

До слова, раніше пригадали тренерів-сумісників в історії збірної України на чолі з Лобановським.

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