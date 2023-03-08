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Футзальная сборная Украины ничьей с Нидерландами завершила второй этап отбора к ЧМ-2024

Фото: Только что Петр Шотурма открыл счет во встрече (knvb.nl)
Автор: Антон Федорцив

Боевой ничьей со сборной Нидерландов национальная команда Украины официально оформила путевку в следующий раунд квалификации к чемпионату мира-2024 по футзалу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира-2024, квалификация, 2-й групповой этап, группа 11

Нидерланды – Украина – 1:1

Голы: Букхари, 19:52 – Шотурма, 09:41

Отчетный матч в нидерландском Алмере не имел турнирного значения. Произошло это из-за того, что "оранжевые" на прошлой неделе не смогли переиграть сборную Косово (3:3). Как следствие, украинская сборная с тремя победами в активе стала недостижимой для обоих конкурентов.

"Сине-желтые" открыли счет в середине первого тайма. Радевич из центра площадки отдал пас Шотурме направо. Капитан сборной принял мяч, сместился поближе к центру и низом отправил мяч в дальний угол – 0:1.

Нидерландцы оформили ответный гол перед перерывом. Хозяева вышли из-под прессинга украинской команды у собственных ворот и заработали стандарт. Розыгрыш привел к суматохе у ворот Савенко и завершился голом Букхари. Больше команды не забивали.

По итогам второго группового этапа сборная Украины набрала 10 очков и пробилась в элитный раунд квалификации. Там 20 лучших команд Европы разделят на пять групп, победители которых напрямую выйдут на Мундиаль. Жеребьевка назначена на 5 июля.

К слову, ранее вспомнили тренеров-совместителей в истории сборной Украины во главе с Лобановским.

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