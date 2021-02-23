Футбольный матч "Украина - Бахрейн" может принять Харьков

23 мая 2021 года товарищеский футбольный матч Украина - Бахрейн может состояться в Харькове.

Такое решение было принято во время заседания Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола (УАФ) 22 февраля, передает пресс-служба Харьковской ОГА.

Матч Украина - Бахрейн пройдет в рамках подготовки к перенесенному чемпионату Европы-2020. С Бахрейном Украина встретится на игровом поле впервые.

"В ходе заседания исполкома УАФ было принято предварительное решение о проведении в Харькове 23 мая товарищеского матча Украина - Бахрейн", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, УЕФА обновила таблицу коэффициентов после очередного тура еврокубков. Украина, как и ранее, остается на 12-м месте, однако отставание от Шотландии удалось немного сократить.

Ниже 12-го места Украина уже не опустится из-за того, что ближайший конкурент Турция уже завершила свои выступления в еврокубках.

Однако Украине необходимо попытаться занять 11-е место, потому что это дает высокие шансы на получение прямой путевки в групповой раунд Лиги чемпионов для победителя украинского чемпионата.

Лидером же таблице коэффициентов УЕФА остается Испания, причем все семь клубов страны, которые начинали участвовать в еврокубках, продолжают бороться за трофеи.