Все футбольные турниры Испании приостановлены на неопределенный срок

Руководство Ла Лига и Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) объявили о приостановке всех турниров на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении организаций.

Соревнования не будут проводиться до дальнейшего уведомления властей Испании по улучшению эпидемиологической ситуации в стране.

Изначально в связи с распространением коронавируса были перенесены лишь два ближайших тура чемпионата Испании. Однако за последнее время ситуация в стране ухудшилась.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса чемпионат Испании могут завершить досрочно. На момент вынужденной паузы в Примере было сыграно 27 туров. Турнирную талицу возглавляет "Барселона", опережающая мадридский "Реал" на 2 очка. Из-за распространения инфекции каталонская команда решила приостановить любую активность на неопределенный срок.

Напомним, до начала мая было отложено возобновление чемпионата Англии.