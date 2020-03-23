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Всі футбольні турніри Іспанії припинені на невизначений термін

Новини » Спорт     23.03.2020 - 14:24
Всі футбольні турніри Іспанії припинені на невизначений термін
Фото: гравці "Барселони" і "Реала" (facebook.com/LaLiga)

Вплинути на відновлення чемпіонатів може лише уряд

Керівництво Ла Ліги і Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF) оголосили про припинення всіх турнірів на невизначений термін у зв'язку з пандемією коронавірусу. Оновлена ​​інформація про заходи безпеки опублікована в спільній заяві організацій.

Змагання не проводитимуться до подальшого повідомлення влади Іспанії щодо поліпшення епідеміологічної ситуації в країні.

Спочатку у зв'язку з поширенням коронавірусу були перенесені лише два найближчих туру чемпіонату Іспанії. Однак за останній час ситуація погіршилася - країна займає четверте місце у світі за кількістю заражених.

Раніше повідомлялось, що через коронавірус чемпіонат Іспанії можуть завершити достроково. На момент вимушеної паузи в Прімері було зіграно 27 турів. Турнірну таблицю очолює "Барселона", яка випереджає мадридський "Реал" на 2 очки. Через поширення інфекції каталонська команда вирішила призупинити будь-яку активність на невизначений термін

Нагадаємо, до початку травня було відкладено відновлення чемпіонату Англії.

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