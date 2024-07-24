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Футбольна збірна України несподівано програла Іраку на старті Олімпійських ігор-2024

Фото: Ірак виявився на висоті в порівнянні з Максимом Брагару та рештою українців (УАФ)
Автор: Антон Федорців

Олімпійська команда України зазнала поразки від збірної Іраку на груповому етапі літньої Олімпіади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олімпіада-2024, група B, 1-й тур

Ірак – Україна – 2:1

Голи: Хуссейн, 57 (пенальті), Джасім, 75 – Рубчинський, 53

 

Із перших хвилин "синьо-жовті" окреслили наміри контролювати м'яч. Незабаром підопічні Руслана Ротаня почали загострювати ситуацію біля володінь Хассана. Ось Мартинюк із відскоку пробив повз стійку з півкола штрафного, а постріл Михайленка в дальній кут парирував голкіпер.

Ще мінімум двічі збірна України могла забивати перед перервою. Спершу Брагару пошматував правий фланг оборони "Левів Месопотамії" та виклав м'яч Хланю, але той з лінії воротарського не влучив у рамку. А згодом Крупський продерся в штрафний з флангу та пробив у воротаря.

Зі стартом другого тайму команда Ротаня додала в активності. Ось Сікан пробив вище воріт після передачі Криськіва зі стандарту. Та в наступній атаці виявилося, що це була підготовка до забитого м'яча – Батагов після навісу того ж Криськіва пробив головою, Хассан відбив м'яч, але Рубчинський результативно зіграв на добиванні.

Утім, олімпійська збірна Іраку швидко відновила паритет. Під час навісу Таловєров поклав руки на спину Хуссейну, а той ефектно впав і спровокував арбітра на призначення пенальті. Сам постраждалий впевнено реаліував одинадцятиметровий на 57-й хвилині.

Нелогічний пропущений м'яч відправив "синьо-жовтих" у легкий нокдаун. Українці почали помилятися в простих епізодах, а окрилені іракські футболісти раз у раз шукали нагоди завдати гольового удару. Зрештою, на 75-й Джасім змістився до центру з лівого флангу та з-під оборонця низовим ударом пробив Фесюна.

Ротань спробував струсонути команду серією замін. Сякий-такий ефект проявився на 86-й хвилині, коли Краснопір наважився на удар із дистанції – в руки голкіперу. Арбітр у традиціях цьогорічної Олімпіади додав аж 12 хвилин, але в доданий час іракці насправді були ближчими до третього м'яча. Збірна України розпочала турнір із поразки, а реабілітуватися намагатиметься 27 липня проти Марокко.

До слова, раніше збірна Марокко сенсаційно переграла Аргентину зі скандальною кінцівкою.

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