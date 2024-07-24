Футбольная сборная Украины неожиданно проиграла Ираку на старте Олимпийских игр-2024

Олимпиада-2024, группа B, 1-й тур

Ирак – Украина – 2:1

Голы: Хуссейн, 57 (пенальти), Джасим, 75 – Рубчинский, 53

С первых минут "сине-желтые" очертили намерения контролировать мяч. Вскоре подопечные Руслана Ротаня начали обострять ситуацию у владений Хассана. Вот Мартынюк с отскока пробил мимо штанги их полукруга штрафной, а выстрел Михайленко в дальний угол парировал голкипер.

Еще минимум дважды сборная Украины могла забивать перед перерывом. Сначала Брагару разорвал правый фланг обороны "Львов Месопотамии" и выложил мяч Хланю, но тот с линии вратарской не попал в створ. А затем Крупский прорвался в штрафную с фланга и пробил во вратаря.

Со стартом второго тайма команда Ротаня прибавила в активности. Вот Сикан пробил выше ворот после передачи Крыськива со стандарта. Но в следующей атаке оказалось, что это была подготовка к забитому мячу – Батагов после навеса того же Крыськива пробил головой, Хассан отбил мяч, но Рубчинский результативно сыграл на добивании.

Впрочем, олимпийская сборная Ирака быстро восстановила паритет. Во время навеса Таловеров положил руки на спину Хуссейна, а тот эффектно упал и спровоцировал арбитра на назначение пенальти. Сам пострадавший уверенно реализовал одиннадцатиметровый на 57-й минуте.

Нелогичный пропущенный мяч отправил "сине-желтых" в легкий нокдаун. Украинцы начали ошибаться в простых эпизодах, а окрыленные иракские футболисты то и дело искали возможность нанести голевой удар. На 75-й Джасим сместился в центр с левого фланга и из-под защитника низовым ударом пробил Фесюна.

Ротань попытался встряхнуть команду серией замен. Кое-какой эффект проявился на 86-й минуте, когда Краснопир отважился на удар с дистанции – в руки голкипера. Арбитр в традициях Олимпиады этого года добавил 12 минут, но в добавленное время иракцы на самом деле были ближе к третьему мячу. Сборная Украины начала турнир с поражения, а реабилитироваться будет пытаться будет 27 июля против Марокко.