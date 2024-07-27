Футбольна збірна України в меншості вирвала неймовірну перемогу над Марокко на Олімпіаді

Олімпіада-2024, група B, 2-й тур

Україна – Марокко – 2:1

Голи: Криськів, 22, Краснопір, 90+9 – Рахімі, 64 (пенальті)

Вилучення: Салюк, 63 (У, пряма червона картка)

Розпочали матч команди на зустрічних курсах. Першими нагоду забити змарнували "синьо-жовті" – постріл Хланя в ближній кут із меж штрафного парирував кіпер. А наступний гострий момент підопічні Руслана Ротаня перетворили в гол, коли Криськів у дотик замкнув простріл Брагару.

Згодом збірна України могла розвивати успіх. Ось Хлань пробив головою під поперечину, але Мунір витягнув м'яч. Натомість перед перервою Батагов головою відправив м'яч вище воріт після навісу Криськіва. Під завісу тайму марокканці перехопили ініціативу.

Продовжили тиснути "Атлаські леви" на старті другої половини. З'явилися і моменти: Хакімі головою пробив над воротами, Ель-Ханнус не влучив у рамку з 20-ти метрів, а діагональний постріл Річардсона відбив Фесюн. Але на 60-й хвилині оборона "синьо-жовтих" проґавила ривок Рахімі, тож Салюк його завалив у штрафному.

Арбітр призначив одинадцятиметровий і виписав "гірчичник" оборонцю. Утім, після перегляду повтору змінив власне рішення та вилучив українця. Рахімі впевнено реалізував пенальті, а олімпійська збірна України на понад півгодини залишилася в меншості.

Марокканці продовжили тиск на володіння Фесюна. Натомість "синьо-жовті" зробили ставку на швидкі контратаки. Моментів, однак, команда Ротаня насправді створила небагато. Натомість суперник просто затероризував оборону збірної України. Утім, Фесюн і компанія стійко витримали всі небезпечні випади.

А під завісу доданого арбітром часу "синьо-жовтим" вдалася зразкова атака. Рубчинський прорвався крізь центральну зону, відкинув праворуч на Федора, той прострілив уздовж лінії воротарського, а Краснопір у дотик переправив м'яч у порожні ворота – 2:1 у підсумку!

Отже, збірна України здобула першу в історії перемогу на Олімпійських іграх. Водночас "синьо-жовті" підвищили власні шанси на вихід у плей-офф. Перед фінальним туром групового етапу всі чотири команди мають по 3 очки. У вирішальному поєдинку команда Ротаня зустрінеться з Аргентиною (30 липня).