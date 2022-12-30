UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Футбольна пенсія? Роналду офіційно став гравцем саудівського "Аль-Насра"

Фото: Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду (twitter.com/AlNassrFC)
Автор: Олег Васьків

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду підписав контракт з "Аль-Насром". У складі саудівського клубу нападник гратиме під номером 7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter аравійського гранда.

За інформацією італійського інсайдера Фабріціо Романо, угода розрахована до 2025 року.

Варто звернути увагу й на майбутні заробітки п'ятиразового володаря "Золотого м'яча". Роналду стане найбільш високооплачуваним гравцем в історії футболу.

Чистий прибуток складатиме 75 мільйонів доларів на рік. Однак роль посла, а також частка рекламних контрактів підніме зарплату португальця до 200 мільйонів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФутболКриштиану Роналду