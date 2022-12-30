Футбольна пенсія? Роналду офіційно став гравцем саудівського "Аль-Насра"

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду підписав контракт з "Аль-Насром". У складі саудівського клубу нападник гратиме під номером 7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter аравійського гранда.

За інформацією італійського інсайдера Фабріціо Романо, угода розрахована до 2025 року.

Варто звернути увагу й на майбутні заробітки п'ятиразового володаря "Золотого м'яча". Роналду стане найбільш високооплачуваним гравцем в історії футболу.

Чистий прибуток складатиме 75 мільйонів доларів на рік. Однак роль посла, а також частка рекламних контрактів підніме зарплату португальця до 200 мільйонів.