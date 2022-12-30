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Футбольная пенсия? Роналду официально стал игроком саудовского "Аль-Насра"

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Пятница 30 декабря 2022 23:59
Футбольная пенсия? Роналду официально стал игроком саудовского "Аль-Насра" Фото: Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду (twitter.com/AlNassrFC)
Автор: Олег Васкив

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду подписал контракт с Аль-Насром. В составе саудовского клуба нападающий будет играть под номером 7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter аравийского гранда.

По информации итальянского инсайдера Фабрицио Романо, соглашение рассчитано до 2025 года.

Следует обратить внимание и на будущие заработки пятикратного обладателя "Золотого мяча". Роналду станет самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола.

Чистая прибыль составит 75 миллионов долларов в год. Однако роль посла и доля рекламных контрактов поднимет зарплату португальца до 200 миллионов.

Футбольная пенсия? Роналду официально стал игроком саудовского &quot;Аль-Насра&quot;Роналду официально стал игроком саудовского "Аль-Насра" / (twitter.com/AlNassrFC)

Напомним, в течение карьеры Роналду выступал за лиссабонский "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

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Футбол Криштиану Роналду
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