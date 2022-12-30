Футбольная пенсия? Роналду официально стал игроком саудовского "Аль-Насра"
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду подписал контракт с Аль-Насром. В составе саудовского клуба нападающий будет играть под номером 7.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter аравийского гранда.
По информации итальянского инсайдера Фабрицио Романо, соглашение рассчитано до 2025 года.
Следует обратить внимание и на будущие заработки пятикратного обладателя "Золотого мяча". Роналду станет самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола.
Чистая прибыль составит 75 миллионов долларов в год. Однако роль посла и доля рекламных контрактов поднимет зарплату португальца до 200 миллионов.
Роналду официально стал игроком саудовского "Аль-Насра" / (twitter.com/AlNassrFC)
Напомним, в течение карьеры Роналду выступал за лиссабонский "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".
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