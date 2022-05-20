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Футболисты "Шахтера" собрали более 25 млн гривен для Украины

Новина українською →
Пятница 20 мая 2022 12:58
Футболисты "Шахтера" собрали более 25 млн гривен для Украины Фото: футболисты "Шахтера" собрали более 25 млн гривен для Украины
Автор: Александр Мороз

В Европе прошла серия благотворительных матчей Shakhtar Global Tour for Peace, благодаря которой удалось собрать 13,2 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФК "Шахтер".

Кроме того, во время этой серии игр футбольный клуб проводил акции в поддержку Украины.

Так, в Стамбуле футболисты Шахтера одели футболки с изображением 4-летней Алисы, которая скрывается в бомбоубежище Мариуполя от российских атак. А на матч в Хорватии выразили поддержку защитники Мариуполя и Азовстали.

Совместные благотворительные аукционы с компаниями Sorare и Binance в сумме собрали более 7,2 миллиона гривен. Ещё 4 "Шахтера" на "Арене Львов", также 1,2 миллиона гривен привлек фонд Shakhtar Social.

На вырученные средства приобретается все необходимое для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны.

"Товарищеские матчи, которые мы сыграли, и проекты с коммерческими партнёрами уже позволили собрать более 25 миллионов гривен. Часть средств мы направили на приобретение аптечек и касок, часть - на поддержку Shelter Center на "Арене Львов". Мы также начали финансово поддерживать детей, которые потеряли в войне родителей. Клуб продолжит работу в этом направлении: будем делать все, что в наших силах, чтобы помочь победить в войне. И нет никаких сомнений - мы обязательно победим", - рассказал генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин.

Кроме того, что около 2,1 миллиарда гривен уже передали бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" в помощь Украине и украинцам с 24 февраля. А вместе с уплаченными наперед налогами сумма поддержки превысила 3 млрд грн.

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