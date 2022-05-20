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Футболісти "Шахтаря" зібрали понад 25 млн гривень для України

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П'ятниця 20 травня 2022 12:58
Футболісти "Шахтаря" зібрали понад 25 млн гривень для України Фото: футболісти "Шахтаря" зібрали понад 25 млн гривень для України
Автор: Олександр Мороз

У Європі пройшла серія благодійних матчів Shakhtar Global Tour for Peace, завдяки якій вдалося зібрати 13,2 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ФК "Шахтар".

Крім того, під час цієї серії ігор футбольний клуб проводив акції на підтримку України.

Так, у Стамбулі футболісти Шахтаря одягнули футболки із зображенням 4-річної Аліси, яка ховається в бомбосховищі Маріуполя від російських атак. А на матч у Хорватії висловили підтримку захисники Маріуполя та Азовсталі.

Спільні благодійні аукціони з компаніями Sorare і Binance в сумі зібрали понад 7,2 мільйона гривень. Ще 4 "Шахтаря" на "Арені Львів", також 1,2 мільйона гривень залучив фонд Shakhtar Social.

На виручені кошти купується все необхідне для захисників України, українських громадян та дітей, які постраждали від війни.

"Товариські матчі, які ми зіграли, і проекти з комерційними партнерами вже дозволили зібрати понад 25 мільйонів гривень. Частину коштів ми спрямували на придбання аптечок і касок, частину - на підтримку Shelter Center на "Арені Львів". Ми також почали фінансово підтримувати дітей, які втратили у війні батьків. Клуб продовжить роботу в цьому напрямку: будемо робити все, що в наших силах, щоб допомогти перемогти у війні. І немає ніяких сумнівів - ми обов'язково переможемо", - розповів генеральний директор ФК "Шахтар" Сергій Палкін.

Крім того, що близько 2,1 мільярда гривень вже передали бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова і футбольний клуб "Шахтар" на допомогу Україні та українцям з 24 лютого. А разом із сплаченими наперед податками сума підтримки перевищила 3 млрд грн.

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