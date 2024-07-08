Футболістка збірної України перейшла в британський гранд

23-річна українка продовжить кар'єру на Заході. Вона виступатиме в чемпіонаті Шотландії.

Козлова підписала з "Глазго Сіті" контракт на 2 роки. Нападниця раніше мала досвід виступів у зарубіжних першостях. У 2021-2023 рр. вона захищала кольори данського "Кьоге".

Уродженка Торонто Козлова розпочала футбольну кар'єру за океаном. Після навчання в коледжі вона виступала за низку канадських команд. У 2019 році прийняла запрошення виступати за збірну України.

Перед сезоном 2023/24 Козлова приєдналася до "Ворскли". Нападниця зіграла 20 матчів у чемпіонаті України, в яких забила 16 м'ячів. Бомбардирка допомогла полтавкам завоювати "золото" Вищої ліги.