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Футболістка збірної України перейшла в британський гранд

Глазго, Понеділок 08 липня 2024 11:04
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Футболістка збірної України перейшла в британський гранд Фото: Ніколь Козлова переїхала на Альбіон (vorskla.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Нападниця Ніколь Козлова змінила полтавську "Ворсклу" на шотландський "Глазго Сіті".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

23-річна українка продовжить кар'єру на Заході. Вона виступатиме в чемпіонаті Шотландії.

Козлова підписала з "Глазго Сіті" контракт на 2 роки. Нападниця раніше мала досвід виступів у зарубіжних першостях. У 2021-2023 рр. вона захищала кольори данського "Кьоге".

Уродженка Торонто Козлова розпочала футбольну кар'єру за океаном. Після навчання в коледжі вона виступала за низку канадських команд. У 2019 році прийняла запрошення виступати за збірну України.

Перед сезоном 2023/24 Козлова приєдналася до "Ворскли". Нападниця зіграла 20 матчів у чемпіонаті України, в яких забила 16 м'ячів. Бомбардирка допомогла полтавкам завоювати "золото" Вищої ліги.

До слова, раніше екс-зірка збірної України Андрущак стала наставницею "Ворскли-2".

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Ворскла Чемпіонат України
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