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Футболистка сборной Украины перешла в британский гранд

Глазго, Понедельник 08 июля 2024 11:04
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Футболистка сборной Украины перешла в британский гранд Фото: Николь Козлова переехала на Альбион (vorskla.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Нападающая Николь Козлова сменила полтавскую "Ворсклу" на шотландский "Глазго Сити".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

23-летняя украинка продолжит карьеру на Западе. Она будет выступать в чемпионате Шотландии.

Козлова подписала с "Глазго Сити" контракт на 2 года. У нападающей ранее был опыт выступлений в зарубежных первенствах. В 2021-2023 гг. она защищала цвета датского "Кеге".

Уроженка Торонто Козлова начала футбольную карьеру за океаном. После учебы в колледже она выступала за ряд канадских команд. В 2019 году приняла приглашение выступать за сборную Украины.

Перед сезоном 2023/24 Козлова присоединилась к "Ворскле". Нападающая сыграла 20 матчей в чемпионате Украины, в которых забила 16 мячей. Бомбардирка помогла полтавчанкам завоевать "золото" Высшей лиги.

К слову, ранее экс-звезда сборной Украины Андрущак стала наставницей "Ворсклы-2".

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