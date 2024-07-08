Футболистка сборной Украины перешла в британский гранд

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

23-летняя украинка продолжит карьеру на Западе. Она будет выступать в чемпионате Шотландии.

Козлова подписала с "Глазго Сити" контракт на 2 года. У нападающей ранее был опыт выступлений в зарубежных первенствах. В 2021-2023 гг. она защищала цвета датского "Кеге".

Уроженка Торонто Козлова начала футбольную карьеру за океаном. После учебы в колледже она выступала за ряд канадских команд. В 2019 году приняла приглашение выступать за сборную Украины.

Перед сезоном 2023/24 Козлова присоединилась к "Ворскле". Нападающая сыграла 20 матчей в чемпионате Украины, в которых забила 16 мячей. Бомбардирка помогла полтавчанкам завоевать "золото" Высшей лиги.