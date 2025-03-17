Футболісти "Шахтаря" зіграють на трьох континентах

Шестеро "гірників" у складі збірної України готуються до матчів плей-офф Ліги націй УЄФА проти Бельгії. Це – голкіпер Дмитро Різник, захисники Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля, півзахисники Єгор Назарина та Георгій Судаков. До резервного списку увійшов також Дмитро Криськів.

Поєдинки відбудуться 20 березня в іспанській Мурсії (номінально домашній для України) та 23 березня в бельгійському Генку. Початок обох зустрічей о 21:45.

У ті ж строки в плей-офф Ліги націй, але за дивізіон В гратиме суперник "синьо-жовтих" у осінніх матчах – збірна Грузії. Вона відстоюватиме право залишитись на другому за силою рівні турніру в стиках проти суперників з Вірменії. До складу грузинської команди викликаний оборонець "оранжево-чорних" Іраклі Азаров.

Ще два гравці чемпіонів України захищатимуть кольори своїх країн на інших континентах. Нападник Лассіна Траоре отримав виклик до лав національної збірної Буркіна-Фасо. Вона проведе два відбірні матчі чемпіонату світу-2026 у африканській кваліфікації – із Джибуті (21 березня) та Гвінеєю-Бісау (24 березня).

А новачок "гірників" захисник Дієго Арройо отримав дебютний виклик до команди Болівії, на яку чекають два матчі кваліфікації ЧС-2026 у Південній Америці – з Перу (21 березня) та Уругваєм (25 березня).

Крім того, до збірної України U-20 головний тренер Дмитро Михайленко викликав захисників юнацького складу "Шахтаря" Антона Дрозда та Миколу Огаркова. Команда в рамках підготовки до фінальної частини чемпіонату світу-2025 проведе два товариські матчі в Туреччині. 22 березня "синьо-жовті" зіграють зі збірною Північної Ірландії U-21 (старт поєдинку – о 16:00 за київським часом). А 22 березня о 14:00 українці зустрінуться зі збірною Норвегії U-20.