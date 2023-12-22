Футболістам команди УПЛ прийшла групова повістка, - джерело

"Зараз головний курорт для українських футболістів - це Буковель. Якщо ви поїдете в Буковель, то буде важко пройти від ялинки до ялинки, щоб не зустріти футболіста. Деякі навіть на лижах катаються", - розповів він.

"Насправді, це дуже контрастує з тим, що сталося на цьому тижні з гравцями "Оболоні". За нашою інформацією, в "Оболонь" надійшла групова повістка на 25, здається, осіб", - додав Співаковський.

У клубі офіційно жодним чином поки не коментують слова журналіста. Офіційно немає ні підтвердження, ні спростування.

Зауважимо, що на зимову перерву київський клуб пішов на 13-му місці в турнірній таблиці УПЛ. "Пивовари" набрали 14 очок в 16 матчах чемпіонату.

Нагадаємо, 11 грудня "пивовари" програли київському "Динамо" на фініші 17-го туру української Прем'єр-ліги.

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