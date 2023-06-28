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Футболістам в Італії заборонили носити футболку з №88

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Італія, Середа 28 червня 2023 17:07
Футболістам в Італії заборонили носити футболку з №88 Футболісти в Італії не зможуть грати у футболках з №88 (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Гравці, які виступають в Серії А та інших офіційних турнірах під егідою Італійської федерації футболу (FIGC), більше не зможуть виходити на поле у футболках з номером 88.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт керівного футбольного органу Італії.

Чому футболістам заборонили брати №88

З наступного сезону 2023/2024 гравці Серії А та інших офіційних турнірів більше не зможуть носити футболки під номером 88.

Це рішення було ухвалене у рамках кампанії по боротьбі з антисемітизмом, декларацію якої 27 червня підписали міністр внутрішніх справ Італії, очільник Міністерства молоді та спорту, координатор по боротьбі з антисемітизмом та FIGC.

Дана заборона пов'язана з контекстом історичних подій та символіки, які асоціюються з цим номером.

Річ у тому, що число 88 зокрема в Італії має специфічне значення в контексті ультраправих ідеологій.

В альтернативних фанатських колах існують групи, які використовують це число як символічне позначення для вшанування фашистського диктатора Беніто Муссоліні, який був соратником Адольфа Гітлера.

Власне, цифра 8 у ідеології представників ультраправих рухів вказує на латинську літеру "H", а дві вісімки використовують для позначення фрази "Heil Hitler", що використовувалася в нацистській Німеччині.

Футболістам в Італії заборонили носити футболку з №88

Ультрас "Лаціо" у прогітлерівській футболці (фото: ANSA)

"Світ футболу об’єднаний у боротьбі проти антисемітизму та всіх форм дискримінації. Наш спорт має бути все більш інклюзивним і водночас ефективним засобом для донесення позитивних меседжів. Завдяки своїм найглибшим цінностям і винятковій комунікативній силі, футбол пропонує себе як інструмент громадянської свідомості для виховання прийняття та поваги", - сказав президент FIGC Габріеле Гравіна.

Додамо, що номер 88 закріплений в тому числі за зірковими футболістами з чемпіонату Італії.

Зокрема ці цифри роками красувалися на ігровій формі хорватів Маріо Пашаліча з "Аталанти" і Томи Башича з "Лаціо".

Футболістам в Італії заборонили носити футболку з №88

Маріо Пашаліч більше не гратиме під №88 (фото: instagram.com/pasalicmario)

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