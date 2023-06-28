Футболистам в Италии запретили носить футболку с №88
Игроки, выступающие в Серии А и других официальных турнирах под эгидой Итальянской федерации футбола (FIGC) больше не смогут выходить на поле в футболках с номером 88.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт руководящего футбольного органа Италии.
Почему футболистам запретили брать №88
Со следующего сезона 2023/2024 игроки Серии А и других официальных турниров больше не смогут носить футболки под номером 88.
Это решение было принято в рамках кампании по борьбе с антисемитизмом, декларацию которой 27 июня подписали министр внутренних дел Италии, глава Министерства молодежи и спорта, координатор по борьбе с антисемитизмом и FIGC.
Данный запрет связан с контекстом исторических событий и символики, которые ассоциируются с этим номером.
Дело в том, что число 88, в частности, в Италии имеет специфическое значение в контексте ультраправых идеологий.
В альтернативных фанатских кругах существуют группы, использующие это число как символическое обозначение для чествования фашистского диктатора Бенито Муссолини, который был соратником Адольфа Гитлера.
Собственно, цифра 8 в идеологии представителей ультраправых движений указывает на латинскую букву "H", а две восьмерки используются для обозначения фразы "Heil Hitler", которая использовалась в нацистской Германии.
Ультрас "Лацио" в прогитлеровской футболке (фото: ANSA)
"Мир футбола объединен в борьбе против антисемитизма и всех форм дискриминации. Наш спорт должен быть все более инклюзивным и одновременно эффективным средством для донесения положительных месседжей. Благодаря своим глубочайшим ценностям и исключительной коммуникативной силе, футбол предлагает себя как инструмент гражданского сознания для воспитания принятия и уважения", - сказал президент FIGC Габриэле Гравина.
Добавим, что номер 88 закреплен, в том числе, за звездными футболистами с чемпионата Италии.
В частности, эти цифры годами красовались на игровой форме хорватов Марио Пашалича из "Аталанты" и Томы Башича из "Лацио".
Марио Пашалич больше не будет играть под №88 (фото: instagram.com/pasalicmario)
Раньше мы писали о том, кто самый богатый футболист в Саудовской Аравии прямо сейчас.
Читайте также о том, кто заменит Луческу в "Динамо" на посту главного тренера.