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Футболіст "Динамо" Че Че перейшов у "Сан-Паулу"

Новини » Спорт    01.04.2019 - 18:48
Футболіст "Динамо" Че Че перейшов у "Сан-Паулу"
Фото: Че че (twitter.com/dynamokyiv)

Гравець продовжить кар'єру на батьківщині

Півзахисник київського "Динамо" Че-Че офіційно став гравцем "Сан-Паулу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт бразильського клубу.

Гравець підписав чотирирічний контракт. Сьогодні він пройде медогляд в новій команді.

Раніше повідомлялося, що сума трансферу повинна була скласти 5,5 мільйона євро, але бразильцям вдалося збити ціну на гравця до 5 мільйонів євро.

Че че був однією з трансферних цілей головного тренера бразильців Кукі, який також повернув в команду форварда Алешандре Пато.

До "Динамо" бразилець перейшов влітку 2018 року з "Палмейраса", і з того часу провів за першу команду 16 офіційних матчів (9 у чемпіонаті УПЛ, 1 у Кубку України, 1 у Суперкубку України, 1 у кваліфікації Лізі чемпіонів та 4 у Лізі Європи).

Минулого сезону бразильської Серії А Сан-Паулу зайняв 5 місце турнірної таблиці (63 очки в 38 матчах).

Нагадаємо, бразильський клуб "Сантос" хоче достроково повернути з оренди в київському "Динамо" півзахисника Вітора Буено.

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