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Футболіст "Олександрії" визнаний кращим гравцем 17 туру УПЛ

Новини » Спорт    04.12.2018 - 11:33
Футболіст "Олександрії" визнаний кращим гравцем 17 туру УПЛ
Фото: Кирило Ковалець (upl.ua)

Ковалець допоміг своїй команді обіграти "Ворсклу"

Півзахисник "Олександрії" Кирило Ковалець визнаний кращим футболістом за підсумками 17 туру чемпіонату України. Про це повідомляється на сайті УПЛ.

Гравець допоміг своїй команді обіграти полтавську "Ворсклу" (1:0), забивши переможний гол.

За підсумком голосування експертної ради він значно випередив хавбека луганської "Зорі" Сіласа.

Склад експертної ради: Артур Валерко, Олег Венглинський, Віктор Грачов, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Анатолій Чанцев, Степан Юрчишин, Ігор Шуховцев, Ігор Циганик.

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