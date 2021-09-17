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Из-за футбола в центре Киева завтра могут закрыть станции метро

Автор: Александр Мороз

Завтра, 18 сентября, из-за футбола в центре Киева могут закрыть некоторые станции метро. Речь идет о станциях "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что в связи с матчем на НСК "Олимпийский" (начало игры в 19:30) между командами "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия) возможны изменения в работе метро.

"Перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в киевском метрополитене предупредили, что из-за карантина метро может работать с ограничениями на вход в пиковые часы.

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