Через футбол у центрі Києва завтра можуть закрити станції метро

Завтра, 18 вересня, через футбол у центрі Києва можуть закрити деякі станції метро. Йдеться про станції "Олімпійська", "Палац Спорту" та "Площа Льва Толстого".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що у зв'язку з матчем на НСК "Олімпійський" (початок гри о 19:30) між командами "Динамо" (Київ) і "Олександрія" (Олександрія) можливі зміни в роботі метро.

"Перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" і "Площа Льва Толстого", - йдеться в повідомленні.