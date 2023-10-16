Футбол під прикриттям: як РФ знаходить суперників збірної замість підтримки у війні

Після повномасштабного вторгнення в Україну, УЄФА та ФІФА відсторонили російські команди та збірні від участі у міжнародних турнірах.

Збірна Камеруну, минулого тижня, стала лише другою збірною, яка відвідала Росію з лютого 2022 року. До цього, у березні 2023 року, до країни приїжджав Ірак.

Поїздка Камеруну до Москви цього тижня була невипадковою. Президент Поль Бійя відвідав Санкт-Петербург у серпні, щоб закріпити військові угоди, які були підписані у квітні 2022 року, та підтвердив підтримку Росії у війні в Україні.

“Якщо ви подивіться на Камерун, гра з Росією мала відбутися раніше цього року, але не відбулася. Тим часом відбувся важливий державний візит президента Камеруну до Росії влітку, який, ймовірно, включав деякі обережні переговори.", - пояснює Чедвік.

Приїзд Камеруну до Москви став найбільшою спортивною подією Росії із початку війни в Україні. Суперник, який брав участь у восьми з останніх 11 чемпіонатів світу, став гідним з усіх, з ким раніше грала Росія.

“Я б розглядав цей футбольний матч як результат цього. Є ігри всередині ігор, що відбувається. Росія та Путін завжди дуже раді грати в ігри всередині ігор”.

Кенія - ще одна африканська країна, з якою зміцнюються зв'язки. У березні після візиту міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Найробі було підписано торгову угоду, при цьому Кенія є великим імпортером добрив та зерна.

Туреччина, член НАТО, приймає у себе матч із Кенією у вівторок в Анталії, прибережному місті, традиційно популярному серед російських туристів. 12 місяців тому гра Росії в європейському форпості могла здатися немислимою.

“Між Туреччиною та Росією особливі відносини. З одного боку, Туреччина є членом НАТО. Але, з іншого боку, відносини між Анкарою та Москвою досить добрі”, - пояснює професор спорту та геополітичної економіки Симон Чедвік.

"Друзі" Росії

Незважаючи на те, що Захід засуджує Росію, вона має багато друзів. За останні 13 місяців відбулися матчі проти сусідніх Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану, потім у березні суперниками стали Іран та Ірак – дві інші країни, знайомі з ізоляцією від Заходу.

Також цього сезону вже відбулися товариські матчі з Єгиптом серед юнаків до 23 років та Катаром.

Візит Камеруну став сьомим товариським матчем Росії проти команди вищого рівня з часів вторгнення в Україну, та схвалення УЄФА та Федерації футболу Африки (CAF). Гра навіть враховувалася у рейтингу ФІФА, де Росія нині займає 39 місце.

Нагадаємо, раніше УЄФА відкликав дозвіл на допуск до змагань юнацької збірної Росії (U17). Бойкот підтримали більшість європейських країн, і вони попросили винести це питання на обговорення.

До речі, дозвіл на матчі юнацьких збірних Росії було отримано з порушенням протоколу. Саме цей чинник спричинив негативну реакцію європейських представників.