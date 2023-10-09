УЄФА потрапила у скандал через Росію, - Чеферіна змушують переглянути рішення

УЄФА потрапила у скандал через допуск молодіжної збірної Росії до змагань. Асоціації вимагають переглянути рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent .

Асоціацію змушують змінити рішення про допуск молодіжної збірної Росії до змагань. Більшість членів УЄФА висловилися проти цього рішення, допоки триває війна в Україні.

УЄФА несподівано порушив це питання на засіданні асоціації, не давши членам асоціації можливості обговорити його наперед. Федераціям це не сподобалось. Його проговорили у пункті "будь-які інші питання".

Питання щодо допуску російських збірних обговорюватиметься на наступному засіданні виконкому УЄФА 10 жовтня. Можливо, рішення буде змінено, оскільки до цього питання прикута велика увага.

На засіданні також буде офіційно підтверджено проведення Євро-2028 у Великій Британії та Ірландії.

Допуск УЄФА юнацьких збірних Росії

Наприкінці вересня виконком УЄФА вирішив негайно повернути юнацьку (U-17) збірну Росії до змагань, аргументуючи, що дітей не можна карати за дії, відповідальність за які лежить на дорослих. Усі матчі російських команд проводитимуться без прапора країни, гімну, національної ігрової форми та не на території Росії.

“Особливо прикро, що через тривалий конфлікт ціле покоління неповнолітніх позбавлене права виступати у міжнародному футболі. З цих причин Виконавчий комітет УЄФА вирішив, що російські команди, які складаються з другорядних гравців, будуть повторно допущені до змагань цього сезону. У зв'язку з цим Виконавчий комітет попросив адміністрацію УЄФА запропонувати технічне рішення, яке б дозволило відновити російські команди U17 (як дівчатка, так і хлопчики), навіть якщо жеребкування вже відбулося", - заявили в УЄФА.