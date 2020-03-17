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Фури, заблоковані на кордоні Італія-Словенія, прибули в Україну

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 23:11
Фури, заблоковані на кордоні Італія-Словенія, прибули в Україну
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра в Україну повернуть громадян, які не могли виїхати зі Шрі-Ланки

Українські вантажівки, через пандемію коронавірусу заблоковані на кордоні Італія-Словенія, перетнули кордон України. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Також він повідомив, що завтра в Україну повернуть громадян, які не могли виїхати зі Шрі-Ланки.

"Вантажівки, заблоковані на кордоні Італія-Словенія, перетнули кордон України. Маємо успішний кейс злагодженої співпраці Міністерства інфраструктури, МЗС, Державної служби України з безпеки на транспорті зі своїми колегами за кордоном", - написа міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців за кордоном і пообіцяв, що Україна поверне додому всіх своїх громадян.

Раніше Мінінфраструктури повідомляло, що у зв'язку з закриттям кордонів через пандемію коронавірусу українські фури повернуться зі Словенії спеціальним гуманітарним коридором. Спільними зусиллями різних країн визначено гуманітарний коридор з супроводом по маршруту Словенія-Хорватія-Сербія-Румунія, яким має можливість рухатися транспорт. Українських перевізників просять не відмовлятися від цієї можливості. Угорщина також повідомила про забезпечення безперебійного транзиту.

Раніше повідомлялося, 14 березня на закритому засіданні Кабмін прийняв рішення про екстрену евакуацію українських громадян з території Італії.

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