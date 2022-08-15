Функционал и преимущества современных телевизоров

Просмотр фильмов и сериалов чаще всего сопровождается включением телевизора, где отображается контрастная и высококачественная картинка. Ранее проблем с выбором данной техники не возникало, ведь ассортимент был ограничен, а функционал минимальный. Сегодня устройства отличаются большим набором возможностей, они подключаются к интернету и выводят огромное количество информации.

Телефоны и планшеты могут заменить телевизоры, но они по-прежнему остаются актуальными. Все благодаря прогрессу и новым возможностям. Некоторые хотят купить телевизор для просмотра фильмов и сериалов в высоком качестве, некоторые чтобы подключить игровую приставку. Техника также позволяет активировать большое количество сервисов развлекательной тематики.

Разрешение экранов

Чуть ли не ключевой критерий подбора телевизора. Показатель формирует четкость картинки, детализацию и качество передачи цветов. Производители предлагают три варианта:

Full HD. Разрешение 1920x1080 пикселей, что подходит для средних и самых простых задач. Показатель в основном используется в бюджетных моделях устройств; Ultra HD 4K. Разрешение 4096x2160 или 3840x2160 пикселей гарантирует четкость и реалистичность картинки. Минимально допустимая диагональ 32 дюйма; Ultra HD 8K. Разрешение 7680x4320 пикселей, что подойдет для отображения контента при подключении игровой приставки. Гарантия наслаждения высококачественной графикой.

Диагональ подбирается в зависимости от того, где телевизор будет устанавливаться. Параметр в 32 дюйма подходит для небольших комнат, а 55 и больше для гостиной, ресторанов или кафе.

Скорость отклика

Определяется количество кадров, отображающихся за 1 секунду. Диапазон от 60 до 200 Гц, соответственно каждый под свои потребности сделает выбор. Комфортный просмотр фильмов и прочего контента гарантирован на показателе 120 Гц. Когда хочется подключить приставку и играть в игры тогда нужно приобретать телевизор с большим показателем.

Где приобрести телевизор?

Отличным местом для выбора и покупки станет магазин «Фокстрот». Качество продукции подтверждается отзывами, тем более есть детальные характеристики, параметры и фотографии для наглядности выбора. Покупка доступна в рассрочку или с полной оплатой наличными или безналичным расчетом. Доставка осуществляется любой известной транспортной компанией. Надежная упаковка исключает повреждение и поломку телевизора.