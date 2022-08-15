Функціонал та переваги сучасних телевізорів

Перегляд фільмів та серіалів найчастіше супроводжується включенням телевізора, де відображається контрастна та високоякісна картинка. Раніше проблем із вибором цієї техніки не виникало, адже асортимент був обмежений, а функціонал мінімальний. Сьогодні пристрої відрізняються великим набором можливостей, вони підключаються до інтернету та виводять величезну кількість інформації.

Телефони та планшети можуть замінити телевізори, але вони залишаються актуальними. Все завдяки прогресу та новим можливостям. Деякі хочуть купити телевізор для перегляду фільмів та серіалів у високій якості, деякі щоб підключити ігрову приставку. Техніка дозволяє активувати велику кількість сервісів розважальної тематики.

Роздільна здатність екранів

Чи не ключовий критерій підбору телевізора. Показник формує чіткість картинки, деталізацію та якість передачі кольорів. Виробники пропонують три варіанти:

Full HD. Роздільна здатність 1920x1080 пікселів, що підходить для середніх і найпростіших завдань. Показник переважно використовується у бюджетних моделях пристроїв; Ultra HD 4K. Роздільна здатність 4096x2160 або 3840x2160 пікселів гарантує чіткість і реалістичність картинки. Мінімально допустима діагональ 32 дюйми; Ultra HD 8K. Роздільна здатність 7680x4320 пікселів, що підійде для відображення контенту при підключенні ігрової приставки. Гарантія задоволення високоякісною графікою.

Діагональ підбирається залежно від того, де телевізор встановлюватиметься. Параметр 32 дюйми підходить для невеликих кімнат, а 55 і більше для вітальні, ресторанів або кафе.

Швидкість відгуку

Визначається кількість кадрів, що відображаються протягом 1 секунди. Діапазон від 60 до 200 Гц, відповідно кожен під свої потреби зробить вибір. Комфортний перегляд фільмів та іншого контенту гарантовано на показнику 120 Гц. Коли хочеться підключити приставку і грати в ігри, тоді потрібно купувати телевізор з великим показником.

Де придбати телевізор?

Відмінним місцем для вибору та покупки стане магазин «Фокстрот». Якість продукції підтверджується відгуками, тим більше є детальні характеристики, параметри та фотографії для наочності вибору. Купівля доступна на виплату або з повною оплатою готівкою або безготівковим розрахунком. Доставка здійснюється будь-якою відомою транспортною компанією. Надійна упаковка виключає пошкодження та поломку телевізора.