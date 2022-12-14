У фундації Everaid розповіли про програми допомоги ЗСУ та цивільному населенню

"Спочатку ми, майже десяток небайдужих українських бізнесменів, намагалися допомагати ЗСУ та переселенцям самостійно: збирали донати серед друзів і знайомих, в Instagram серед підписників. На зібрані кошти купували все необхідне для переселенців, для тих, хто тікає від війни, наймали автобуси, привозили в Україну, де передавали нашим колегам, а вони розвозили це все за адресою", - розповів Міллер.

Наприкінці квітня благодійники зрозуміли, що набагато легше купувати все необхідне, маючи для цього законні підстави та способи. Тому вирішили зареєструвати фонд у Польщі - Everaid.ua.

"По-перше, це близько до України. По-друге, оскільки Польща є членом Євросоюзу, ми маємо змогу купувати все у будь-якій країні єврозони як фундація, тобто як неприбуткова громадська організація. Придбане ми веземо на свій склад, фасуємо та відправляємо", - пояснив співзасновник та меценат фонду Євгеній Зайферт.

Основними меценатами Everaid.ua стали компанія Everstake, Євгеній Зайферт, Сергій Васильчук, Олександр Слобоженко, компанія Traffic Devils та Максим Міллер.

Також долучилися багато українців, які зараз живуть у Польщі, бізнесмени з країн Балтії та так званої “старої” Європи.

На сьогодні фундація витратила вже приблизно 2 млн доларів, не враховуючи особисті донати меценатів і засновників фундації за 9 місяців війни. Нині фонд опікується кількома військовими частинами, організаціями, які відповідають за переселенців та притулками для домашніх тварин.

"Серед військових маємо підрозділи та батальйони: кілька підрозділів спецпризначенців, повітряної розвідки, медичних корпусів, жіночих батальйонів. Також маємо конкретні групи та організації, які опікуються різними категоріями цивільних українців (ВПО, переселенці в інших країнах) і навіть допомагаємо кільком притулкам для тварин. Тобто, якщо на початку це було 3-4 напрямки, то зараз доходить до приблизно 30. Географічно, серед іншого, це Черкаси, Житомирська область, Малин, Запоріжжя, де є люди, які допомагають тим, хто виїхав з окупованих територій ближче до центру країни", - додав засновник і керівник медіабаїнгової компанії Тraffic Devils Олександр Слобоженко.

За словами Міллера, кількість запитів і географія проекту постійно розширюються. "Ми перевіряємо кожен запит, аби переконатися, що допомогу отримають ті, хто цього дійсно потребує", - резюмував він.

Адміністрація фонду планує, що фундація працюватиме не лише під час війни, але й після її закінчення. У фундації переконані, що допомога знадобиться українцям і в часи відбудови держави.