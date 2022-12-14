В фундации Everaid рассказали о программах помощи ВСУ и гражданскому населению

"Сначала мы, почти десяток небезразличных украинских бизнесменов, пытались помогать ВСУ и переселенцам самостоятельно: собирали донаты среди друзей и знакомых, в Instagram среди подписчиков. На собранные средства покупали все необходимое для переселенцев, для бегущих от войны нанимали автобусы, привозили в Украину, где передавали нашим коллегам, а они развозили это все по адресу", - рассказал Миллер.

В конце апреля благотворители поняли, что гораздо легче покупать все необходимое, имея для этого законные основания и способы. Поэтому решили зарегистрировать фонд в Польше - Everaid.ua.

"Во-первых, это близко к Украине. Во-вторых, поскольку Польша является членом Евросоюза, мы можем покупать все в любой стране еврозоны как фонд, то есть как неприбыльная общественная организация. Приобретенное мы везем на свой склад, фасуем и отправляем", - объяснил соучредитель и меценат фонда Евгений Зайферт.

Основными меценатами Everaid.ua стали компания Everstake, Евгений Зайферт, Сергей Васильчук, Александр Слобоженко, Traffic Devils и Максим Миллер.

Также присоединились многие украинцы, которые сейчас живут в Польше, бизнесмены из стран Балтии и так называемой "старой" Европы.

На сегодня фонд потратил уже примерно 2 млн долларов, не считая личных донатов меценатов и основателей фонда за 9 месяцев войны. В настоящее время фонд занимается несколькими воинскими частями, организациями, отвечающими за переселенцев и приютами для домашних животных.

"Среди военных есть подразделения и батальоны: несколько подразделений спецназовцев, воздушной разведки, медицинских корпусов, женских батальонов. Также есть конкретные группы и организации, которые занимаются различными категориями гражданских украинцев (ВПЛ, переселенцы в других странах) и даже помогаем нескольким приютам для животных. То есть, если в начале это было 3-4 направления, то сейчас доходит до примерно 30. Географически, среди прочего, это Черкассы, Житомирская область, Малин, Запорожье, где есть люди, которые помогают выехавшим с оккупированных территорий ближе к центру. страны", - добавил основатель и руководитель медиабаинговой компании Тraffic Devils Александр Слобоженко.

По словам Миллера, количество запросов и география проекта постоянно расширяются. "Мы проверяем каждый запрос, чтобы убедиться, что помощь получат те, кто в этом действительно нуждается", - резюмировал он.

Администрация фонда планирует, что фундация будет работать не только во время войны, но и после ее окончания. В фонде убеждены, что помощь понадобится украинцам и во время восстановления государства.