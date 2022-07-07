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"Фундация Течия" профинансировала шелтер для переселенцев в Черновцах

Фото: "Фундация Течия" профинансировала шелтер для переселенцев в Черновцах (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Благотворительный фонд "Комитет общественного спасения Украины" открыл в Черновцах шелтер для украинцев, которые были вынуждены покинуть дома из-за военной агрессии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

От начала полномасштабного вторжения РФ в Украину временное жилье в Черновцах получили более 3 тыс. вынужденных переселенцев - из Харькова, Мариуполя, Краматорска и других горячих точек страны.

Сейчас здесь проживает 120 человек, из них более 30 - дети.

"Мы восстанавливаем промышленные помещения в городе и создаем в них условия для проживания - спальные места, кухни, еда, санузлы. Делаем все возможное, чтобы люди чувствовали себя в комфорте и безопасности. А также помогаем нашим временным жителям интегрироваться в жизнь региона", - заявил Антон Алекса, директор БФ "Комитет общественного спасения Украины".

"Фундация Течия" перечислила на нужды шелтера 1,56 млн грн - этих средств хватит на функционирование убежища в течение трех месяцев. Речь как о содержании самого объекта, а это аренда, коммунальные услуги, вывоз мусора, так и его жителей.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину "Фундация Течия" приобрела и передала защитникам Украины гуманитарной помощи на более чем $21 млн (622 млн грн): это бронированные средства защиты, разведывательная техника, оптика, тактическая одежда, снаряжение и др.

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ЧерновцыГуманитарная помощь