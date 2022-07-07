"Фундація Течія" профінансувала шелтер для переселенців у Чернівцях

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну тимчасове житло у Чернівцях отримали понад 3 тис. вимушених переселенців - з Харкова, Маріуполя, Краматорська та інших гарячих точок країни.

Зараз тут проживає 120 людей, з них понад 30 - діти.

"Ми відновлюємо промислові приміщення у місті і створюємо у них умови для проживання - спальні місця, кухні, їжа, санвузли. Робимо все можливе, щоб люди почували себе в комфорті та безпеці. А також допомагаємо нашим тимчасовим жителям інтегруватися у життя регіону", - заявив Антон Алекса, директор БФ "Комітет громадського порятунку України".

"Фундація Течія" перерахувала на потреби шелтеру 1,56 млн грн - цих коштів вистачить на функціонування прихистку протягом трьох місяців. Мова як про утримання самого обʼєкту, а це оренда, комунальні послуги, вивіз сміття, так і його мешканців.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Фундація Течія" придбала та передала захисникам України гуманітарної допомоги на понад $21 млн (622 млн грн): це броньовані засоби захисту, розвідувальна техніка, оптика, тактичний одяг, спорядження та ін.