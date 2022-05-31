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"Фундація Течія" приобрела смарт-бинокли и оптическое оборудование на 131,5 млн гривен

Новина українською →
Вторник 31 мая 2022 14:02
"Фундація Течія" приобрела смарт-бинокли и оптическое оборудование на 131,5 млн гривен Фото: "Фундація Течія" приобрел смарт-бинокли и оптическое оборудование на 131,5 млн гривен (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

"Фундація Течія" заказал у американской компании ATN бинокли Binox 4T, оптические приборы и аксессуары общей стоимостью 131,5 млн грн ($4,5 млн). Почти месяц ATN работала над изготовлением заказа, а сейчас вся техника уже у защитников Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонду.

Смарт-бинокли Binox 4T от компании ATN оснащены передовыми технологическими решениями. Самый чувствительный тепловизионный сенсор четвертого поколения с двухъядерным процессором обрабатывает изображение, записывает видео и позволяет транслировать видеопоток на внешние устройства через Wi-Fi.

Встроенный лазерный дальномер показывает точное расстояние до объекта наблюдения, а технология BIX позволяет обмениваться информацией между различными устройствами ATN и передавать координаты объектов другим членам подразделения, или непосредственно командованию с помощью защищенного мобильного приложения.

"Фундація Течія" приобрела тепловизионные бинокли, а также ряд других наименований оптических устройств и аксессуаров. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину "Фундація Течія" приобрело гуманитарной помощи для защитников Украины и вынужденных переселенцев более чем на $20 млн (600 млн грн).

Управляющий партнер холдинга TECHIIA и соучредитель "Фундація Течія" Олег Крот заявил, что оптические приборы компании ATN - одни из лучших решений на мировом рынке.

"Основатель ATN Марк Уэйн родом из Киева, он и его компания всячески поддерживают нашу борьбу за свободу. В 2014 году АТН была первой западной компанией, которая поставила Украине тысячи тепловизоров и приборов ночного видения. И теперь ATN сразу откликнулись на просьбу "Фундація Течія" и изготовила большую партию инновационной оптики для защитников Украины, которая уже помогает в горячих точках", - заявил Крот.

Основатель ATN Марк Вейн заявил, что с первых дней войны они мобилизовались для помощи Украине.

"Донатим на гуманитарную помощь, собираем прямые пожертвования на своем сайте, а теперь сделали то, в чем мы лучшие - по заказу "Фундація Течія" изготовили большую партию инновационной оптики. Пусть она будет полезной в руках защитников Украины", - добавил Марк Уэйн.

Отметим, American Technology Network - лидер отрасли, инновационный производитель смарт-оптики, приборов ночного и термального видения. Основана в 1995 году уроженцем Киева Марком Вейном.

ATN стала известна благодаря надежной и качественной продукции и постоянным инновациям, которые каждый раз закладывают новые стандарты индустрии. Оптические устройства удобны для пользователей благодаря смарт-функции: позволяют записывать видео, помогают просчитать баллистику и ориентироваться на местности.

"Фундація Течія" - общественная организация международного холдинга TECHIIA. С 2019 года воплощает в Украине масштабные социальные и благотворительные инициативы.

Проекты фонда приносят пользу тысячам людей в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Цели организации: преодолеть разрушительные последствия войны в Украине, модернизировать украинскую медицину, уменьшить детскую смертность от рака, популяризировать STEM-образование.

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