"Фундація Течія" придбала смарт-біноклі та оптичне обладнання на 131,5 млн гривень

"Фундація Течія" замовила в американської компанії ATN біноклі Binox 4T, оптичні прилади та аксесуари загальною вартістю 131,5 млн грн ($4,5 млн). Майже місяць ATN працювала над виготовленням замовлення, а зараз уся техніка вже в захисників України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Смарт-біноклі Binox 4T від компанії ATN оснащені передовими технологічними рішеннями. Надчутливий тепловізійний сенсор четвертого покоління з двоядерним процесором обробляє зображення, записує відео і дозволяє транслювати відеопотік на зовнішні пристрої через Wi-Fi.

Вбудований лазерний дальномір показує точну відстань до обʼєкта спостереження, а технологія BIX дозволяє обмінюватися інформацією між різними пристроями ATN і передавати координати обʼєктів іншим членам підрозділу, або безпосередньо командованню за допомогою захищеного мобільного застосунку.

"Фундація Течія" придбала тепловізійні біноклі, а також ряд інших найменувань оптичних пристроїв та аксесуарів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Фундація Течія" придбала гуманітарної допомоги для захисників України та вимушених переселенців на понад $20 млн (600 млн грн).

Керівний партнер холдингу TECHIIA та співзасновник "Фундації Течія" Олег Крот заявив, що оптичні прилади компанії ATN - одні з кращих рішень на світовому ринку.

"Засновник ATN Марк Вейн родом з Києва, він та його компанія всіляко підтримують нашу боротьбу за свободу. У 2014 році АТН була першою західною компанією, яка поставила Україні тисячі тепловізорів та приладів нічного бачення. І тепер ATN одразу відгукнулися на прохання "Фундації Течія" і виготовила велику партію інноваційної оптики для захисників України, яка уже допомагає в гарячих точках", - заявив Крот.

Засновник ATN Марк Вейн заявив, що з перших днів війни вони мобілізувалися для допомоги Україні.

"Донатимо на гуманітарну допомогу, збираємо прямі пожертви на своєму сайті, а тепер зробили те, в чому ми найкращі - на замовлення "Фундації Течія" виготовили велику партію інноваційної оптики. Нехай вона буде корисною в руках захисників України", - додав Марк Вейн.

Зазначимо, American Technology Network - лідер галузі, інноваційний виробник смарт-оптики, приладів нічного та термального бачення. Заснована в 1995 році уродженцем Києва Марком Вейном.

ATN стала відома завдяки надійній та якісній продукції та постійним інноваціям, що кожного разу закладають нові стандарти індустрії. Оптичні пристрої зручні для користувачів завдяки смарт-функціям: дозволяють записувати відео, допомагають прорахувати балістику та орієнтуватися на місцевості.

"Фундація Течія" - громадська організація міжнародного холдингу TECHIIA. З 2019 року втілює в Україні масштабні соціальні та благодійні ініціативи.

Проекти фундації приносять користь тисячам людей у короткій та довгостроковій перспективі. Цілі організації: подолати руйнівні наслідки війни в Україні, модернізувати українську медицину, зменшити дитячу смертність від раку, популяризувати STEM-освіту.