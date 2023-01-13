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"Фундація Течія" передала 92-й бригаді 20 генераторів

Фото: "Фундація Течія" передала 92-й бригаді 20 генераторів (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

"Фундація Течія" придбали 20 дизельних генераторів для 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. Вартість покупки - понад 2 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт фундації.

Дизельні генератори німецької компанії Konner & Sohnen потужністю 7,5 кВт кожен будуть допомагати підрозділами 92 ОМБр на передовій. Їх вартість - 52,8 тис. євро, тобто понад 2 млн грн за курсом НБУ.

"Кілька днів тому генератори прибули від виробника до нас в бригаду. Ми їх розподілили між підрозділами, які найбільше потребували доступу до живлення, і уже відправили до них на передову", - розповідає Леонід Маслов, командир відділення, відповідальний за поставку.

Як відомо, 92 бригада стала однією із ключових при звільненні Харківської області від окупантів. Ще на початку повномасштабного вторгнення воїни цієї бригади разом з іншими підрозділами завадили ворогу просунутися до Харкова.

У вересні вони долучилися до масштабної контрнаступальної операції з деокупації Харківщини. Зокрема, саме воїни 92 бригади підняли прапор України над міськрадою звільненого Купʼянська. Нещодавно підрозділи бригади допомогли звільнити село на Луганщині.

Нагадаємо, нещодавно "Фундація Течія" передала підрозділам ЗСУ 30 автомобілів, 1000 фільтрів для води та 7 безпілотників. Сума допомоги від організації перетнула позначку в $21,5 млн.

Додатково Олег Крот, директор фундації та керівний партнер холдингу TECHIIA, придбав для військових необхідних речей на майже $40 млн. Не всі деталі покупок розкриваються через військову таємницю.

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