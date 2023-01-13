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"Фундация Течия" передала 92-й бригаде 20 генераторов

Фото: "Фундация Течия" передала 92-й бригаде 20 генераторов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

"Фундация Течия" приобрели 20 дизельных генераторов для 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. Стоимость покупки - более 2 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт фундации.

Дизельные генераторы немецкой компании Konner&Sohnen мощностью 7,5 кВт каждый будут помогать подразделениями 92 ОМБр на передовой. Их стоимость - 52,8 тыс. евро, то есть более 2 млн грн по курсу НБУ.

"Несколько дней назад генераторы прибыли от производителя к нам в бригаду. Мы их распределили между подразделениями, наиболее нуждающимися в доступе к питанию, и уже отправили к ним на передовую", - рассказывает Леонид Маслов, командир отделения, ответственный за поставку.

Как известно, 92 бригада стала одной из ключевых при освобождении Харьковской области от оккупантов. Еще в начале полномасштабного вторжения воины этой бригады вместе с другими подразделениями помешали врагу продвинуться в Харьков.

В сентябре они приняли участие в масштабной контрнаступательной операции по деоккупации Харьковщины. В частности, именно воины 92 бригады подняли флаг Украины над горсоветом уволенного Купянска. Недавно подразделения бригады помогли освободить село в Луганской области.

Напомним, недавно "Фундация Течия" передала подразделениям ВСУ 30 автомобилей, 1000 фильтров для воды и 7 беспилотников. Сумма пособия от организации пересекла отметку в $21,5 млн.

Дополнительно Олег Крот, директор фонда и управляющий партнер холдинга TECHIIA, приобрел для военных необходимых вещей почти $40 млн. Не все детали покупок раскрываются из-за военной тайны.

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