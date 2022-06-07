"Фундація Течія" передал защитникам помощь более чем на 620 млн гривен

ОО "Фундація Течія" продолжает обеспечивать защитников Украины необходимыми вещами. За три месяца работы стоимость помощи пересекла отметку в 620 млн грн ($21,2 млн).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину "Фундація Течія" сместила фокус с медицины и образования на гуманитарную помощь. Сконцентрировались на больших объемах и непосредственном сотрудничестве с производителями, чтобы максимально эффективно использовать каждую гривну.

Всю помощь разделили на 9 категорий: бронированный защита ($7,09 млн), смарт-оптика ($5,24 млн), тактическая одежда и снаряжение ($4,33 млн), беспилотника Fly Eye ($2,33 млн), тактические аптечки ($1,54 млн), связь ($332 тыс.), дроны для разведки ($236 тыс.), генераторы ($149 тыс.) и защищенные ноутбуки ($9 тыс).

Кроме этого, в сотрудничестве с киевской кейтеринговою компанией "Фундація Течія" профинансировала обеды ($14 тыс.) для переселенцев из временно оккупированных регионов Киевской области, пациентов столичных больниц и теробороны.

"Обязанность бизнеса сегодня - работать, искать возможности для новых проектов и поддерживать Украину. Это то, что мы пытаемся делать в TECHIIA, и благодаря команде и партнерам нам удается", - комментирует Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA и соучредитель "Фонда Течение".

"Фундація Течія" покупает и доставляет гуманитарную помощь за средства соучредителей холдинга TECHIIA Олега Крота и Юрия Лазебникова, а также за полученные донаты от компаний и физических лиц.

Сделать пожертвование можно по ссылке. Все средства будут направлены исключительно на помощь, организация не удерживает процентов с переводов.