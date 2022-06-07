"Фундація Течія" передала захисникам допомогу на понад 620 млн гривень

ГО "Фундація Течія" продовжує забезпечувати захисників України необхідними речами. За три місяці роботи вартість допомоги перетнула позначку в 620 млн грн ($21,2 млн).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу організації.

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Фундація Течія" змістила фокус з медицини та освіти на гуманітарну допомогу. Сконцентрувалися на великих обʼємах та безпосередній співпраці з виробниками, щоб максимально ефективно використовувати кожну гривню.

Усю допомогу розділили на 9 категорій: броньований захист ($7,09 млн), смарт-оптика ($5,24 млн), тактичний одяг та спорядження ($4,33 млн), безпілотники Fly Eye ($2,33 млн), тактичні аптечки ($1,54 млн), звʼязок ($332 тис.), дрони для розвідки ($236 тис.), генератори ($149 тис.) та захищені ноутбуки ($9 тис.).

Крім цього, у співпраці з київською кейтеринговою компанією "Фундація Течія" профінансувала обіди ($14 тис.) для переселенців з тимчасово окупованих регіонів Київщини, пацієнтів столичних лікарень та тероборонців.

"Обов’язок бізнесу сьогодні - працювати, шукати можливості для нових проектів та підтримувати Україну. Це те, що ми намагаємося робити в TECHIIA, і завдяки команді та партнерам нам вдається", - коментує Олег Крот, керівний партнер холдингу TECHIIA та співзасновник "Фундації Течія".

"Фундація Течія" купує і доставляє гуманітарну допомогу за кошти співзасновників холдингу TECHIIA Олега Крота і Юрія Лазебнікова, а також за отримані донати від компаній та фізичних осіб.

Зробити пожертву можна за посиланням. Усі кошти будуть спрямовані виключно на допомогу, організація не утримує відсотків з переказів.