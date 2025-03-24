Фумінорі Цучіко "став українцем": відомий японський волонтер отримав паспорт

Японський волонтер 76-річний Фумінорі Цучіко , який активно допомагає харків'янам під час війни і безкоштовно роздає обіди, отримав український паспорт.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Фумінорі Цучіко у Facebook .

Фумінорі Цучіко "став українцем"

"Дякуємо всім, хто вболівав у Японії і непокоївся, а також Андрію та співробітникам імміграційної служби, які нам допомогли. Український паспорт видали терміном дії один рік", - написав волонтер.

Він також повідомив, що відкрив особистий рахунок в українському банку і зазначив, що надалі є перспектива отримання посвідки на постійне місце проживання та громадянства України.

Фумінорі поділився і реквізитами для допомоги, яку він відправить на волонтерські потреби:

Шабанк 4323 3450 3115 8836

PayPal. hanakoanchi@gmail.com

Фумінорі Цучіко отримав український паспорт (фото: Фумінорі Цучіко/ Facebook)

Додамо, що Фумінорі Цучіко на початку цього року заявив, що може втратити право на законне перебування в Україні. Тоді на інцидент відреагував мер Харкова Ігор Терехов і зазначив, що оперативно зв'язався з керівником харківської міграційної служби Олександром Тімоновим.

Згодом стало відомо, що волонтеру надали дозвіл на перебування в Україні, а питання посвідки на проживання мали вирішувати пізніше.

Що відомо про волонтера

Після повномасштабного вторгнення японець Фумінорі Цучіко вирішив підтримати українців. Напередодні вторгнення він відвідав Київ, але на момент початку війни вже перебував у Польщі. Спочатку Цучіко волонтерив у столичних лікарнях, а згодом переїхав до Харкова.

У Харкові він жив на станції метро "Героїв Праці" та купував продукти для місцевих жителів. Пізніше почав збирати донати, щоб годувати містян. Згодом продав свій будинок у Токіо та на ці кошти відкрив "FuMi Caffe", де безкоштовно годують до 1000 людей щодня, переважно літніх харків'ян. Також він створив дитячу бібліотеку у місті.

За свою волонтерську діяльність у 2023 році Фумінорі Цучіко отримав нагороду "Національна легенда України". Нині він вивчає українську мову та планує залишитися жити в Україні.

Фумінорі Цучіко допомагає українцям від початку повномасштабного вторгнення (фото: Фумінорі Цучіко/ Facebook)