Фуминори Цучико "стал украинцем": известный японский волонтер получил паспорт

Японский волонтер 76-летний Фуминори Цучико , который активно помогает харьковчанам во время войны и бесплатно раздает обеды, получил украинский паспорт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Фуминори Цучико в Facebook .

Фуминори Цучико "стал украинцем"

"Спасибо всем, кто болел в Японии и беспокоился, а также Андрею и сотрудникам иммиграционной службы, которые нам помогли. Украинский паспорт выдали сроком действия один год", - написал волонтер.

Он также сообщил, что открыл личный счет в украинском банке и отметил, что в дальнейшем есть перспектива получения ПМЖ и гражданства Украины.

Фуминори поделился и реквизитами для помощи, которую он отправит на волонтерские нужды:

Шабанк 4323 3450 3115 8836

PayPal. hanakoanchi@gmail.com

Фуминори Цучико получил украинский паспорт (фото: Фуминори Цучико/ Facebook)

Добавим, что Фуминори Цучико в начале этого года заявил, что может потерять право на законное пребывание в Украине. Тогда на инцидент отреагировал мэр Харькова Игорь Терехов и отметил, что оперативно связался с руководителем харьковской миграционной службы Александром Тимоновым.

Потом стало известно, что волонтеру предоставили разрешение на пребывание в Украине, а вопрос вида на жительство должны были решать позже.

Что известно о волонтере

После полномасштабного вторжения японец Фуминори Цучико решил поддержать украинцев. Сначала Цучико волонтерил в столичных больницах, а затем переехал в Харьков.

В Харькове он жил на станции метро "Героев Труда" и покупал продукты для местных жителей. Позже начал собирать донаты, чтобы кормить горожан. Он продал свой дом в Токио и на эти деньги открыл "FuMi Caffe", где бесплатно кормят до 1000 человек ежедневно, преимущественно пожилых харьковчан. Также он создал детскую библиотеку в городе.

За свою волонтерскую деятельность в 2023 году Фуминори Цучико получил награду "Национальная легенда Украины". Сейчас он изучает украинский язык и планирует остаться жить в Украине.

Фуминори Цучико помогает украинцам с начала полномасштабного вторжения (фото: Фуминори Цучико/ Facebook)