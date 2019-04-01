Фукс: после выборов сиюминутных изменений в экономике не будет

Вне зависимости от фамилии президента, сиюминутных изменений в экономике не будет. Об этом написал бизнесмен и меценат Павел Фукс в своем Telegram-блоге, передает РБК-Украина.

По его словам, иностранные аналитики сдержанно оценивают перспективы Украины, в том числе, в привлечении инвестиций.

"Один из последних прогнозов публикуют обозреватели Bloomberg. Американцы посчитали деньги, которые Украина получила и недополучила от МВФ. За последние годы - минус 7 млрд долларов от ожидаемой суммы по программе Stand-by. А поскольку стабильность в стране поддерживается кредитными средствами, нам прогнозируют годы экономической неопределенности", - комментирует Павел Фукс.

Позиция рейтингового агентства Fitch, пишет бизнесмен и меценат, похожая: у будущего президента будет ограниченное пространство для изменения экономической политики. Это связано с зависимостью Украины от внешнего финансирования.

"Fitch ожидает замедления роста ВВП с 3,2% до 2,6%. На прогноз повлияло ужесточение денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. Также против Украины играет ослабевший мировой спрос на сырье. Аналитики агентства не видят предпосылок для резкого роста инвестиций после выборов", - пишет в своем блоге Фукс.

Бизнесмен и меценат, ссылаясь на аналитику Fitch, отмечает, что позитивно на экономику Украины могут повлиять устойчивое снижение госдолга, увеличение валютных резервов и гибкость в привлечении внешнего финансирования. Fitch присвоило Украине стабильный рейтинг несмотря на год политического стресса.

Анализируя прогнозы внешних обозревателей, Павел Фукс делает вывод: "Не может одна политическая фигура кардинально улучшить уровень жизни уже завтра. Для начала нужно разобраться с институциональными проблемами, которые тормозят экономику".

Напомним, что ранее бизнесмен и меценат писал о 5 вызовах, которые должен принять победитель политической гонки.